О том, что российские войска вторжения не прекращают интенсивно передислоцировать резервные подразделения через данный город, несколько изменив привычную тактику — движение осуществляет исключительно в темное время суток, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в Telegram-канале советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

По словам Андрющенко, на днях более 20 тягачей с танками и прочей гусеничной тяжелой техникой, оккупанты перевозили через Мариуполь по направлению к Бердянску, дождавшись наступления ночи. Советник мэра Мариуполя подчеркнул, что такой характер «перегруппировки», включая его составляющую, свидетельствуют о возможном новом пополнении резервов на Запорожском направлении, вместо тех, которые 3-и недели назад были переброшены на север Донетчины.

Ранее наш информационный портал писал о том, что Андрющенко показывал особенности военной базы оккупантов, построенной в Мариуполе.