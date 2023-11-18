О том, что на въезде в нашу страну с территорий Словакии и Венгрии фиксируются большие очереди — у каждого из 2-х КПП сейчас стоят без движения по 400 фур, пишет «НБН», ссылаясь на заявление пресс-секретаря Закарпатской таможни Виктории Сенгетовской, опубликованное «Укринформом».

По словам Сенгетовской, вся вышеописанная масса автотранспортных средств не может въехать в свою страну со стороны Словакии (КПП «Ужгород») и Венгрии (КПП «Тиса»). Спикер Закарпатской таможни добавила, что вопреки доукомплектации таможенниками личного состава на КПП «Тиса», для быстрого оформления и пропуска автомобилей, в течение последних суток удалось направить в обе стороны лишь 519 автомобилей.

Также, у таможенного поста «Ужгород автомобильный», на данный момент, в ожидании разрешения въезда — 230 машин, а выезда — 142.

Ранее мы писали о том, что в ГПСУ обещали договориться с польскими перевозчиками о разблокировке пути в Украину.