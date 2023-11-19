О том, что «освободители», помимо Правобережья, начали наносить удары и по населенным пунктам временно захваченного Левобережья в данном регионе, пытаясь не дать украинским войскам окончательно закрепиться на «зачищенной» от россиян территории, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение спикера Херсонской ОВА Александра Толоконникова, прозвучавшее во время трансляции телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Толоконникова, путинская армия начала чаще сбрасывать управляемые авиабомбы на левую сторону Днепра, следуя тактике «хаотических обстрелов». Вероятно, захватчики опасаются прямого перехода в контрнаступление, и такими интенсивными ударами с воздуха «пытаются остановить наших ребят на Левобережье».

Спикер Херсонской ОВА подчеркнул — российские войска вторжения пока в состоянии доставать огнем с Левобережья фактически до «каждого уголка» Херсона, но активнее всего обстреливают Белозерскую общину.

Ранее мы писали о том, что в Генштабе ВСУ отчитались о количестве «Шахедов», ликвидированных в ночь на 19-е ноября.