О том, какие коммунальные льготы предоставляются вдовам погибших украинских военнослужащих, пишет «НБН», ссылаясь на ЗУ «О статусе ветеранов военной службы, ветеранов органов внутренних дел, ветеранов Национальной полиции и некоторых других лиц и их соцзащите», опубликованный на официальной странице Верховной Рады Украины.

В частности, льготы предоставляются на:

управление/обслуживание многоквартирных домов, независимо от формата администрирования (кооператив/объединение совладельцев);

снабжение и распределение «голубого топлива»/электро- и тепловой энергии/горячей воды/ централизованное водоснабжение или водоотвод и вывоз бытовых отходов;

покупку твердых видов топлива/сжиженного газа (первое — если есть печное отопление).

Отметим, что при определении сумм оплаты за теплоснабжение/пользование жильем, площадь, на которую распространяется скидка, — 21 «квадрат» на каждую особу, постоянно проживающую в данной квартире/доме, и обладающую правом на скидку плюс 10,5 «квадрата» на семью.

В ситуации, когда вдова является нетрудоспособной/семья состоит исключительно из аналогичных особ, 50-процентная скидка за использование газа с целью отопления жилья, вычисляется в порядке двойного размера вышеуказанного норматива (42 «квадрата» на каждую особу плюс 21 «квадрат» на семью), без какого-либо учета совокупного среднемесячного дохода или формы собственности/вида жилья.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в украинском пенсионном ведомстве разъяснили условия продолжения начисления субсидий при приобретении недвижимости.