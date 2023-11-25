О том, вследствие фактически регулярных атак со стороны Украины на Севастополь, РФ может выбрать Новороссийск в качестве лучшего альтернативного места базирования, а также как это отразится на ракетном потенциале захватчиков, пишет «НБН», ссылаясь на официальный X-аккаунт Минобороны Великобритании.

Аналитики военной разведки Великобритании указывает на то, что возможности ЧФ РФ в использовании своей базы в Новороссийске для перезарядки кораблей крылатыми ракетами — важный фактор оперативной эффективности всего флота. Впрочем, поскольку для перемещения и перезарядки кораблей данными ракетами, потребуется внесение изменений процессы доставки, хранения, обработки и загрузки, что займет продолжительное время, то есть отсрочит новые атаки на нашу страну.

В Минобороны Великобритании добавили — государство-террорист, судя по всему, попытается побыстрее урегулировать вышеописанные сложности ради атак морскими крылатыми ракетами на территорию Украины грядущей зимой.

Ранее мы писали о том, что Игнат раскрыл количество ракет, накопленное РФ для зимних атак на Украину.