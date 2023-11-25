О том, что населенный пункт Авдеевка попал под несколько ракетных ударов со стороны «второй армии мира», а также под российским огнем оказались Красногоровка и Торецк, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, размещенную в Telegram-канале Донецкой ОГА.

Как стало известно, вследствие обстрела Авдеевки, в этом населенном пункте повреждено 2 домовладения. Кроме того, на территории Марьинской общины, враги накрыли огнем Красногоровку, Георгиевку и Максимильяновка, а в Новодонецкой общине, из-за аналогичных действий захватчиков, разрушено 5 домов, и выведено из строя 2 автомобиля.

Также, на Горловском направлении, та территории Торецкой общины — зафиксированы повреждения у 6 домовладений в Щербиновке, а в Торецке, — разрушены жилая постройка и один из объектов инфраструктуры. В Часовоярской общине — повреждения у 3 частных домов и 1 многоэтажки.

Помимо всего вышеописанного, на Лисичанском направлении оккупанты ранили 1 человека в Звановке, и обстреляли Северск.

Ранее мы писали о том, что в британской разведке объяснили, как передислокация ЧФ РФ в Новороссийск повлияет на темпы ракетных атак оккупантов.