О том, что в пятницу, 3 российских оккупанта предпочли добровольную сдачу в плен, а не смерть, при этом, «вторая армия мира» несколько минимизировала количество авиаударов, однако сохранила высокую активность своих пехотных подразделений, пишет «НБН», ссылаясь на Telegram-канал командующего ОСУВ «Таврия» бригадного генерала Александра Тарнавского.

По словам Тарнавского, наши защитники и защитницы продолжают стойко удерживать оборонные позиции на Авдеевском направлении. Кроме того, не прекращается ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении.

Помимо вышеописанного, в течение последних 24 часов, из-за бесполезных атак на Таврическом направлении, армии Путина не досчиталась 502 человек, а также:

1 танка;

4 боевых бронированных машин;

4 артсистем;

12 беспилотников;

3 автомобилей;

21 единицы поврежденной техники.

Ранее мы писали о том, что в ISW показали, на каких участках фронта защитники Украины продолжают наступление.