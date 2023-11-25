О том, что в пятницу, 3 российских оккупанта предпочли добровольную сдачу в плен, а не смерть, при этом, «вторая армия мира» несколько минимизировала количество авиаударов, однако сохранила высокую активность своих пехотных подразделений, пишет «НБН», ссылаясь на Telegram-канал командующего ОСУВ «Таврия» бригадного генерала Александра Тарнавского.
По словам Тарнавского, наши защитники и защитницы продолжают стойко удерживать оборонные позиции на Авдеевском направлении. Кроме того, не прекращается ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении.
Помимо вышеописанного, в течение последних 24 часов, из-за бесполезных атак на Таврическом направлении, армии Путина не досчиталась 502 человек, а также:
- 1 танка;
- 4 боевых бронированных машин;
- 4 артсистем;
- 12 беспилотников;
- 3 автомобилей;
- 21 единицы поврежденной техники.
Ранее мы писали о том, что в ISW показали, на каких участках фронта защитники Украины продолжают наступление.