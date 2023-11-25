О том, что на ВОТ Запорожья, местные гауляйтеры привлекли «вторую армию мира» к внедрению скрытых мер, призванных выявлять любые потенциальные очаги сопротивления российской оккупации, пишет «НБН», ссылаясь на «Центр национального сопротивления».

Как стало известно, захватчики, прикрываясь введением «лицензионно-разрешительной» системы контроля за оборотом огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, обязали население ВОТ Запорожской области, имеющее «на руках» подобную амуницию, экстренно встать на учет в подразделениях «управления федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Запорожской области», и, судя по всему, в дальнейшем ружья и патроны попросту заставят «сдать».

Ранее мы писали о том, что в ЦНС раскрыли методы, используемые захватчиками на ВОТ для оправдания нацистской политики Кремля.