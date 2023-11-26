О том, что Украина, похоже, получит для выполнения вышеописанных целей, патрульные катера «Mark VI», пишет «НБН», ссылаясь на материал Defense Express.

По мнению данного СМИ, несмотря на отсутствие точной информации, касающейся того, какие именно корабли страны-партнеры могут передать Украине, можно предположить — речь идет о патрульных катерах «Mark VI», поскольку в Сети появились кадры погрузки одного из таких боевых плавсредств на баржу. Также, стало известно, что вооружение на данные малые корабли станут устанавливать позднее, в ином месте, судя по всему, по прибытию в Украину.

Ранее наш информационный портал писал о том, что Зеленский сообщал — помимо военных корабля для патрулирования «зернового коридора», Украина получит дополнительные средства ПВО для «закрытия неба» над Одесской областью.