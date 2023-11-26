О том, что системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и воздушной разведки поспособствовали получению преимущества над «второй армией мира», дав возможность осуществить успешное наступление защитников нашей страны южнее Бахмута в сентябре текущего года, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу «Института изучения войны» (ISW).

По мнению аналитиков «Института изучения войны», именно украинские системы РЭБ интенсивно подавляли сигнал российской связи в западной части Запорожской области в августе 2023-го года. Кроме того, эффективность аналогичных российских систем не отличается стабильным покрытием по всей линии фронта, что позволяет ВСУ не прекращать запуск разведывательно-ударных комплексов, атакуя базы БПЛ, и срывая российские наступательные операции.

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