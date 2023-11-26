О том, что глава латвийского внешнеполитического ведомства Кришьянис Кариньш призвал Варшаву поскорее перейти к решению ситуации с блокадами у польско-украинской границы, предложив посодействовать в урегулировании данного вопроса, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу МИД Латвии.

Как стало известно министр иностранных дел Латвии провел телефонный разговор с министром по делам Европейского Союза (ЕС) в польском правительстве Шимоном Шиньковским вель Сенком, призвав последнего отыскать выход из кризисной ситуации, которая сложилась границе с Украиной, одновременно выразив полную готовность к оказанию надлежащей поддержки.

Ранее мы писали о том, как блокировка польской границы повлияет на ассортимент в магазинах Украины.