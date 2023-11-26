О том, зачем оккупанты расширяют штат персонала «Центра по противодействию экстремизму» при МВД Крыма («Центр Э»), интенсивно привлекая так называемых «сексотов», пишет «НБН», ссылаясь на «Центр национального сопротивления».

В обязанности сотрудников вышеописанного центра входит мониторинг различных интернет-ресурсов — соцсетей, Telegram-каналов, блогов, форумов, сайтов, на которых осталась возможность комментирования. Именно на этих сетевых площадках «сексоты» выявляют «неблагонадежных лиц», занося их в специализированную базу «АИС-Экстремист».

В частности, попасть в такую базу можно не только просто написав комментарий, но и просто отреагировав «смайликом» на сообщение, критикующее российскую агрессию или выражающее проукраинскую позицию.

Ранее мы писали о том, что в ЦНС раскрыли методику оккупантов, намеревающихся не допустить активизации партизанского движения на ВОТ Запорожья.