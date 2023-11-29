О том, что с ноября текущего года, ВКС РФ стали интенсивнее использовать данные кассетные бомбы, которые, в зависимости от варианта, в состоянии выбрасывать от 100 до 350 кассетных суббоеприпасов, пишет «НБН», ссылаясь на официальный X-аккаунт Минобороны Великобритании.

В соответствии с данными военной разведки Британии, указанные РБК-500 сбрасываются на оборонные позиции ВСУ на Угледарской дуге, а также у Авдеевки на Донетчине. В частности, как и в сценарии с аналогичными бомбами, РФ, судя по всему, не так давно интегрировала комплекс управляемого планера UMPC в РБК-500, позволяющий самолету-носителю осуществлять запуск боеприпасов за десятки километров от намеченной цели.

Впрочем, в Минобороны Великобритании подчеркнули — хотя эти планерные бомбы не отличаются высокой точностью, из-за большого запаса боеприпасов, один такой авиаснаряд поражает цели на площади в сотни метров, увеличивая шанс в нанесении ущерба вследствие масштабности удара.

Ранее мы писали о том, что в Генштабе рассказали о причинах, по котором оккупанты подрываются на своих минных полях.