О том, что по административному центру указанной области российские войска вторжения тоже выпустили 23 снаряда, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в официальном Telegram-канале главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

Как стало известно, удары путинской армии неоднократно попадали в жилые кварталы населенных пунктов Херсонщины: по объектам критической инфраструктуры и учебному заведению в самом областном центре, и по медицинскому учреждению и дошкольному учебному заведению в Херсонском районе.

По словам Прокудина, в результате очередного военного преступления вояк государства-террориста, зафиксирована гибель 1 человека и еще 5 гражданских получили ранения различной степени тяжести.

Ранее мы писали о том, почему оккупанты отказываются проводить штурмы на Левобережье Херсонщины.