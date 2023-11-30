О том, что Будапешт не намерен поддерживать любое предложение Евросоюза касательно начала переговоров о присоединении Украины к данному блоку, пишет «НБН», ссылаясь на заявление Гергея Гуяша, являющегося министром-руководителем аппарата премьера Виктора Орбана, и опубликованное в «Радио Свобода».

По словам Гуяша, переходить к официальным переговорам с Киевом по вступлению Украины к ЕС слишком преждевременно, и по этой причине, Венгрия не даст согласие на начало какой-либо дискуссии в период встречи лидеров ЕС в середине декабря текущего года.

Стоит напомнить, что ранее представители Евросоюза уверяли — если Венгрия будет препятствовать необходимому единодушию в выделении финпомощи Украине, то будет найден иной способ, «например, межправительственное соглашение или национальные гарантии». Впрочем, все описанное затрагивает только европейскую поддержку Украины, а не блокировку членства в ЕС.

Ранее мы писали о том, как Сийярто объяснял встречу Орбана с Путиным и отказ Венгрии поставлять оружие Украине.