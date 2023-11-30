О том, что на самом деле ожидания положительных перемен напрямую связаны лишь с модификацией истребителя и версий установленных на них систем вооружений, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение спикера Воздушных Сил Украины полковника Юрия Игната, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Игната, в первую очередь, следует правильно понять, о чем сказал Столтенберг — данные самолеты необходимо поначалу интегрировать в единую систему ПВО и Сил Обороны, что позволит использовать истребители «так, как это нужно». Впрочем, если вспомнить, что есть самолеты «каких-то старых моделей, старых серий», то их получение, безусловно, кардинально не изменит ситуацию.

Представитель Воздушных Сил подчеркнул — защитники Украины надеются на поставки авиатехники, которая в состоянии конкурировать с самолетами РФ, и оттеснять вражескую авиацию «как можно дальше». В частности, речь идет о последней модификации F-16 — Block 70/72, являющейся достаточно «мощной», и в которой Воздушные Силы нуждаются наиболее, однако все зависит от стран-партнеров.

Ранее мы писали о том, что Игнат сообщал, какие системы ПВО предоставят Украине западные партнеры.