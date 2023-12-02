О том, что войска государства-террориста не располагают достаточными запасами ракет для массированных ударов по Украине, пишет «НБН», ссылаясь на заявление представителя Воздушных Сил ВСУ Юрия Игната, опубликованное в интернет-издании «ГОРДОН».

По словам Игната, имеющего доступ к данным военной разведки Украины, путинская армия, вероятно, успела накопить лишь 900 высокоточных ракет, то есть к этой зиме захватчики подошли с количеством боеприпасов в 2 раза меньшим, чем фиксировалось в 2022-м году.

Именно по вышеуказанной причине, «освободители» вынуждены «придерживать» эти ракеты, сохраняя их «для каких-то других задач».

Спикер Воздушных Сил акцентировал:

Поверьте, было бы у них достаточно ракет — они били бы каждый день, пока не довели бы нас до «блэкаута».

Ранее мы писали о том, сколько ракет и «Шахедов» средства и силы ПВО Украины сбили в ночь на 2-е декабря.