О том, что оккупационная администрация указанного города не предлагает местным жителям никакой альтернативы, взамен их уничтоженных домов, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в Telegram-канале советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

В частности, Андрющенко продемонстрировал утренние снимки проспекта Строителей, 105, где прошедший шторм сорвал ограждения, наглядно показав — вместо демонтированного дома не возведено абсолютно ничего. Кроме того, горожане вынуждены ютиться в квартирах своих знакомых, не надеясь на компенсации за уничтоженные дома, и не имея шансов на получение жилья.

Советник мэра Мариуполя добавил:

Однако русня массированно строит ипотеку в Приморском и Центральном районах для русни.

Ранее мы писали о том, что 60 процентов Мариуполя остались без отопления и электричества.