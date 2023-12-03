О том, что усилия как ВС РФ, так и Сил Обороны нашей страны, направленные на вывод из строя наземных систем ПВО противника, — важнейший фактор в этой войне, пишет «НБН», ссылаясь на X-аккаунт Минобороны Великобритании.

Военная разведка Британии отмечает — российский ЗРК малого радиуса «Тор» отыгрывает критически важную, и в высокой степени эффективную роль, так как обладая максимальной дальностью поражения целей в 15 километров, эта система применяется для защиты передовых позиций сухопутных подразделений путинской армии от украинских ударных беспилотников, фактически являясь основной линией сети ПВО оккупационных войск РФ в Украине.

При этом, аналог «Тора», ЗРК «Панцирь» предназначен для прикрытия неба над командными пунктами, средствами ПВО большей дальности, а также военно-воздушных баз.

Ранее мы писали о том, что аналитики ISW оценили влияние погодных условий на ход войны в Украине.