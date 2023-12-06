О том, что в конце прошлого месяца, в одном из сбитых «Шахедов» были обнаружены SIM-карта и 4G-модем украинского оператора мобильной связи, а также с какой целью это было сделано захватчиками, пишет «НБН», ссылаясь на X-аккаунт Минобороны Великобритании.

В частности, аналитики военной разведки Великобритании уверены, что вышеописанная российская импровизированная модификация, поможет «Шахедам» улучшить процесс наведения в реальном времени, поскольку данные дроны-камикадзе смогут использовать украинские вышки сотовой связи, тем самым уменьшив зависимость от спутниковой навигации.

Британская разведка подчеркнула:

Существует реальная вероятность того, что это может быть попыткой обойти украинские средства радиоэлектронной борьбы [РЭБ].

Ранее наш информационный портал писал о том, что в ночь на эту среду, 6-е декабря, «вторая армия мира» выпустила по Украине 48 «Шахедов».