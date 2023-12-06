О том, что оружие, предоставленное западными партнерами, позволило ВСУ достичь значимых успехов на поле боя, и освободить от «второй армии мира» существенные объемы территорий, но и это еще не все, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы нашего оборонного ведомства Рустема Умерова, прозвучавшее на видео, размещенном в официальном Facebook-аккаунте Минобороны Украины.

По словам Умерова, боеприпасы и системы вооружений, поставленные странами-союзниками Украины, открыли возможности переломить ход войны, и тем самым деоккупировать более 50 процентов территорий, захваченных вследствие полномасштабного вторжения РФ.

Также глава Минобороны Украины добавил, что с 2024-го года, как закупки/приобретения, так и планирование операций, станут происходить лишь в соответствии со стандартами НАТО, то есть «на общем языке».

Ранее наш информационный портал писал о том, как Умеров объяснял высказывания Кличко о «движении» Украины к авторитаризму.