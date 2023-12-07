О том, что проведение первой закрытой встречи предпринимателей соседних дружественных государств запланировано на эту пятницу, 8-е декабря, а также какие темы будут подниматься в период обсуждений, пишет «НБН», ссылаясь Facebook-аккаунт Федерации работодателей Украины.

Как стало известно, создание такой «площадки» предпринимателями двух стран, позволит существенно ускорить и оптимизировать диалог, одновременно выработав взаимосогласованные решение, которые помогут Киеву и Варшаве наконец достичь взаимовыгодного компромисса, разблокировав пункты пропуска на польско-украинской границе.

Также, по итогам этих дискуссий, как ZPP, так и ФРУ, намерены без задержек предоставить правительствам разработанный список возможных решений, устраивающих все стороны.

Ранее мы писали о том, как блокировка границ отразилась на стоимости «новогодних» фруктов в Украине.