О том, что в исполнительном совете МВФ запланировали со следующей недели провести собрание с целью обсуждения вопросов о втором пересмотре программы EFF для нашей страны, намереваясь расширить возможности для получения Украиной последующего транша, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы Департамента по вопросам коммуникаций Фонда Джулии Козак, размещенное «Укринформом».

По словам Джулии Козак, предполагается, что с понедельника, 11-го декабря, исполнительным советом будет окончательно решен вопрос, касающийся так называемого «второго пересмотра», вследствие урегулирования которого в положительном ракурсе, Украина получит еще один кредитный транш, в размере не менее 900 млн долларов США.

Ранее наш информационный портал писал о том, как правительство Украины распределит 1,2 млрд долларов США, выделенных Всемирным банком.