О том, что «вторая армия мира» безуспешно пытается скопировать технологию вышеописанных дронов-камикадзе, о чем не так давно предупреждала британская разведка, пишет «НБН», ссылаясь на заявление спикера ГУР Минобороны Украины Андрея Юсова, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Юосва, россияне интенсивно работают над дублированием украинских аквадронов, тщательно собирая их обломки, таким образом ведя активный поиск остатков важного оборудования после ударов Украины.

В частности, захватчики пытаются собрать как можно больше деталей, надеясь — что-то из компонентов все еще в рабочем состоянии, и изучение находок позволит запустить собственное производство «клонированных» аналогов таких беспилотных катеров в РФ.

Ранее мы писали о том, что у Буданова рассказывали, для каких систем у оккупантов есть «неограниченное количество» ракет.