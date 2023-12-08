О том, что по причине внутреннего политического кризиса в США, не позволяющего американским конгрессменам своевременно согласовать выделение финансовой помощи Украине на следующий год, правительство нашей страны, судя по всему, вынуждено будет задерживать начисление различных социальных выплат, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение главы парламентского бюджетного комитета Роксоланы Пидласы, опубликованное изданием Forbes.

По словам Пидласы, в случае возникновения вышеописанного негативного сценария, правительство Украины сократит расходную часть госбюджета вследствие недополучения не менее 20 млрд гривен с одновременным привлечением большего объема средств с внутреннего долгового рынка.

При всем этом, вариант с «запуском печатного гривневого станка», пока не рассматривается, но он может стать одной из опций урегулирования вероятного финансового кризиса.

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