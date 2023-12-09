О том, какие темы станут обсуждать на декабрьской встрече Совета Евросоюза по иностранным делам, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в официальном X-аккаунте верховного представителя ЕС по внешней политике и политике нацбезопасности Жозепа Борреля.

По словам Борреля, поскольку государство-террорист нанесло крупнейший ракетный удар по мирным городам Украины, чего не фиксировалось на протяжении последних 2-х месяцев, странам Европы необходимо как можно скорее укрепить ВСУ, в первую очередь, осуществив поставки систем ПВО.

Таким образом, на следующем заседании Евросовета станут обсуждаться обязательства ЕС в области безопасности, и «на столе будут лежать предложения по увеличению нашего вклада в военный потенциал Украины».

Ранее наш новостной портал писал о том, что Боррель называл «полезную» причину, вследствие которой Лаврова допустили на саммит ОБСЕ.