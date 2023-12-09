О том, что польские перевозчики, ограничивающие возможности въезда/выезда на пунктах пропуска у границы с Украиной, на самом деле никоим образом не мешают передвижению военных грузов, пишет «НБН», ссылаясь на заявление заместителя министра обороны Польши Мартина Очепы, опубликованное в местном издании Polsat News.

По словам Очепы, он категорически отрицает любую вероятность возникновения вышеописанной ситуации, так как все конвои с бронетехникой или боеприпасами, пересекающие границу в направлении Украины, на постоянной основе сопровождаются польской военной полицией.

Замглавы Минобороны Польши подчеркнул, что такие колонны проезжают «в совершенно другом режиме», в качестве так называемых «привилегированных» автотранспортных средств, то есть «не являются заложниками никаких протестов».

Ранее наш информационный портал писал о том, что Федерация работодателей Украины называла дату проведения «закрытых переговоров» касательно разблокирования польской границы.