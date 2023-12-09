О том, что командированными полицаями из следственного комитета РФ, был проведен так называемый «рейд» по населенным пунктам Генического района Херсонской области, якобы с целью поиска подполья, пишет «НБН», ссылаясь на материал «Центра национального сопротивления».

Как стало известно, в период проведения данного «рейда», оккупанты поначалу попросту перекрыли село, после чего обыскали домовладения местных жителей, пытаясь выявить информаторов Сил Обороны Украины.

Впрочем, фактически захватчики занялись традиционным для себя делом — обычным мародерством, избиениями и запугиванием. При этом, особое внимание враги уделяли тем украинцам, кто по какой-то малоизвестной причине все же получил паспорт государства-террориста.

Ранее мы писали о том, как в ЦНС объясняли, почему РФ растянет «президентские выборы» в оккупации на несколько дней.