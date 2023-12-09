О том, что государство-террорист, при определенных условиях, в состоянии осуществить аналогичную атаку, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение представителя Воздушных Сил ВСУ полковника Юрия Игната, озвученное в эфире национального телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Игната, после серии прошлогодних зимних массированных ударов, российские войска вторжения вынужденно взяли паузу, с целью пополнения запасов крылатых ракет, что позволило захватчикам продублировать такие атаки с приходом лета, но в конце сентября, россияне снова сделали идентичный перерыв для восстановления объемов боеприпасов.

Таким образом, по мнению спикера Воздушных Сил, вполне допустимо, что оккупанты смогут повторить обстрелы Украины крылатыми авиаракетами Х-101/Х-555, с одной оговоркой — «у них нет столько ракет, сколько было в прошлом году, мы уже говорили».

Ранее мы писали о том, что ВСУ получат F-16 в краткосрочной перспективе.