О том, что государство-террорист, похоже, перешло к «более масштабной кампании», основная цель которой — энергетическая сфера Украины, пишет «НБН», ссылаясь на официальный X-аккаунт Министерства обороны Великобритании.

В военной разведке Британии полагают, что с самолетов Ту-95 было запущено не менее 16 крылатых ракет воздушного базирования Х-101 (в странах Альянса присвоено название AS-23a KODIAK) из типичной для РФ операционной зоны — из неба над Каспийским морем.

Минобороны Великобритании подчеркнуло — судя по всему, это был старт более скоординированной операции РФ, направленной на уничтожение объектов энергетической инфраструктуры Украины, однако, доминирующую часть данных ракет успешно ликвидировали украинские средства и силы ПВО.

Ранее мы писали о том, как в Воздушных Силах высказывались о рисках повторных ракетных атак стратегической авиации РФ.