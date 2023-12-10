О том, что в администрации президента США Джозефа Байдена отыскали «лазейку», воспользовавшись чрезвычайными полномочиями для разрешения отправки в Израиль не менее 14 000 танковых боеприпасов, не дожидаясь решения Конгресса, пишет «НБН», ссылаясь на материал Reuters.

Как стало известно, Госдеп США указал на нормы «Закона о контроле над экспортом оружия», объявив чрезвычайную ситуацию (якобы затрагивает интересы нацбезопасности Соединенных Штатов), вследствие которой открылась возможность немедленно передать Израилю снарядов для танков на сумму 106,5 млн долларов.

Стоит отметить, что данные боекомплекты — часть пакета военной помощи (500 млн долларов — на 45 000 снарядов для танков «Меркава»), выделение которого Белый Дом просил одобрить Конгресс США.

Ранее наш новостной портал писал о том, что Шольц уверен — война в Украине не завершится в ближайшее время.