О том, что в какой-то определенный момент, Германии, судя по всему, придется вести оборонительную войну против России, пишет «НБН», ссылаясь на заявление генерального инспектора Бундесвера Карстена Бройера, опубликованное Tagesschau.

По словам Бройера, из-за активного перевооружения РФ и поведения кремлевского тирана Владимира Путина, в ФРГ уже проявляют некоторое беспокойство, понимая, что возврата к эпохе, предшествовавшей широкомасштабному вторжению России в Украину, ожидать не стоит.

Генеральный инспектор добавил: немецкой нации необходимо уже сейчас свыкнуться с мыслью, «что однажды нам, возможно, придется вести оборонительную войну». При этом, представитель Бундесвера подчеркнул — если нападение РФ в страны-члены НАТО после окончания войны в Украине все же состоится, Германия будет вынуждена защищаться.

Прямая речь Бройера:

Да. Точка. У нас нет альтернативы. Мы можем защитить себя, и мы защитим себя.

Ранее мы писали о том, что в ISW опровергли утверждения оккупантов об отходе ВСУ с позиций на Левобережье Херсонщины.