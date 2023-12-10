О том, что кремлевский тиран Владимир Путин полагает — если Вашингтон не сможет продолжить оказание помощи Украине, то наше государство «падет в течение нескольких месяцев», пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы одного из комитетов Сената Соединенных Штатов (представляет верхнюю палату Конгресса) Марка Уорнера, опубликованное в издании Business Insider.

Как стало известно, подобный «месседж» прозвучал от указанного главы комитета Сената после того, как его коллеги не смогли продвинуть новый «важнейший» пакет военной помощи Киеву.

В частности, Марк Уорнер заявил «без купюр»:

Надежды Владимира Путина на победу связаны с уходом США из Украины.

Ранее наш информационный портал писал о том, какие «обходные пути» смогла найти администрация президента США Джозефа Байдена, чтобы, игнорируя одобрение Конгресса все же предоставить Израилю более 10 000 снарядов к танкам.