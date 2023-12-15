О том, на какие доплаты к пенсионным пособиям могут рассчитывать граждане 70+ лет, 75+ лет и 80+ лет, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение представителей ГУ Пенсионного фонда Украины в Днепропетровской области, опубликованное в издании «На пенсии».

В соответствии с нормами действующего пенсионного законодательства, с 1-го марта текущего года предусматривается выплата проиндексированных размеров ежемесячной компенсационной выплаты особам, которым исполнилось:

от 70-ти до 75-ти лет — по 300 гривен/ежемесячно;

от 75-ти до 80-ти лет — по 456 гривен/ежемесячно;

от 80-ти лет — по 570 гривен/ежемесячно.

В ситуации, когда пенсионерам не начисляют вышеуказанные надбавки, с данным вопросом следует обратиться в ближайший сервисный центр ПФУ для получения разъяснений или зайти в персональный кабинет на web-портале э-услуг по гиперссылке, где можно ознакомиться с актуальными составляющими пособия.

Ранее мы писали о том, почему с 2024-го года украинцам станет гораздо сложнее выти на «заслуженные отдых».