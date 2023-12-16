О том, что недавняя кибератака на «Киевстар» является самым разрушительным хакерским нападением, зафиксированным с момента полномасштабной войны с РФ, пишет «НБН», ссылаясь на X-аккаунт Минобороны Великобритании.

Военная разведка Британии напомнила — вмешательство российских хакеров (ответственность взяла группировка «Солнцепек, подконтрольная спецслужбам РФ) нарушило работу сирен «воздушной тревоги», нескольких ключевых финучреждений (например, «Монобанк» и «ПриватБанк»), банкоматов и торговых терминалов.

Вследствие того, что пострадали основные госресурсы и экстренные службы, данный инцидент, судя по всему, — одна из наиболее «подрывных кибератак» на украинские телекоммуникации с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора.

Ранее мы писали о том, что в «Киевстар» сообщали об успехах в восстановлении мобильного Интернета в ряде регионов Украины.