О том, что в ночь на первый выходной день этой недели, якобы украинскими дронами-камикадзе осуществлен удар по объектам в Курской области, пишет «НБН», ссылаясь на Telegram-канал местного губернатора Романа Старовойта.

По словам Старовойта, БПЛА украинской армии атаковали Дмитровский и Железногорский районы.

В частности, на территории села Крупец в Дмитровском районе зафиксировано 3-и «прилета», вследствие которых, в 8-ми домовладениях повреждены заборы, выбиты окна и есть повреждения у крыш. Еще один удар пришелся на район ЖД-вокзала города Дмитриев — частично разрушена компрессорная станция. Кроме того, на территории Железногорского района, «беспилотниками ВСУ» повреждена линия электропередач, питающая Михайловский горно-обогатительный комбинат.

Ранее наш информационный портал писал о том, сколько дронов-камикадзе «Шахед» было сбито нашей ПВО в ночь на 16-е декабря.