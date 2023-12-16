О том, что в нормы украинского пенсионного законодательства вскоре внесут очередные правки, поскольку парламентарии определились с категорией граждан, которой значительно урежут пенсионное пособие, до минимального размера, пишет «НБН», ссылаясь на Telegram-канал представителя Кабмина в Верховной Раде Украины Тараса Мельничука.

По словам Мельничука, правительством поддержан проект закона, касающийся выплаты пенсий в минимально возможном размере (с 2024-го года — 2 360 гривен), особам, совершившим уголовное правонарушение против:

основ нацбезопасности;

общественной безопасности и мира;

безопасности человечества;

международного правопорядка.

Ранее мы писали о том, что в ПФУ объясняли, как поступить, если гражданам не выплачивают «возрастные» надбавки.