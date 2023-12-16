О том, что государствам Европы необходимо ускоренно готовиться к новой военной опасности, интенсивно восстанавливая свой оборонный сектор, и на эти цели осталось не так много времени, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы Минобороны Германии Бориса Писториуса, прозвучавшее в интервью для Die Welt.

По словам Писториуса, вполне возможно, что в ближайшее время США вовлекут в конфликт в Тихоокеанском регионе, и по этой причине, влияние Вашингтона в Евросоюзе может ослабнуть. Таким образом, европейцам следует максимально «усилить преданность делу обеспечения безопасности» на своем континенте, а ВПК (военно-промышленный комплекс) — нарастить производственные мощности, на что дается не более 5-8 лет, за которые нужно успеть догнать государство-террорист, как по численности вооруженных сил, так и в производстве боеприпасов и вооружений.

Глава Минобороны Германии акцентировал:

Это не просто бряцание оружием [Россией и Путиным]. В конце этого десятилетия нас могут ждать угрозы. Но к тому времени мы будем готовы к этому.

Ранее мы писали о том, что Германия отправила в Украину второй ЗРК Patriot с ракетами.