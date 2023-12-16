О том, что в некоторых правительствах предварительно согласовали урезание размера выплат украинцам вследствие усиленного давления на госбюджет, пишет «НБН», ссылаясь на материал «РБК-Украина».

В частности, в Германии намерены в 2 раза уменьшить федеральную помощь, выделяемую землям на покрытие расходов по приему и интеграции беженцев — такой шаг вызван необходимостью в экономии средств на фоне высоких темпов инфляции и экономического спада. Кроме того, власти ФРГ также могут прекратить делать свой вклад в погашение расходов на проживание и встраивание в свой социум 1 млн украинских беженцев.

При этом, об аналогичной возможности, касающейся аннулирования финансовой поддержки для украинских беженцев предупреждали и в правительстве Польши — вероятное постепенное урезание соцпомощи начнется с 1-го квартала 2024-го года, однако касательно официального решения мало что известно.

Ранее мы писали о том, почему приток украинских беженцев в Польшу опять стал расти.