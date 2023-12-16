О том, что главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, похоже, составляются планы, касающиеся нового этапа контрнаступления в следующем году, пишет «НБН», ссылаясь на мнение немецкого эксперта в сфере безопасности и политического советника Нико Ланге, опубликованное в Die Welt.

В частности, один из признаков вероятного наступления ВСУ — большая часть бронетехники, предоставленной Украине странами-партнерами, так и не была брошена в бой с оккупантами. Кроме того, из 200-т танков Leopard-1, которые Германия и государства-союзники пообещали Киеву, получено лишь 30 единиц, то есть боевой потенциал украинской армии продолжит нарастать.

Помимо вышеописанного, о «больших планах» Украины свидетельствует и перечень вооружений, переданный украинским оборонным ведомством Пентагону, состоящий из запросов на вертолеты Black Hawk и Apache, а также истребители F-16 и F-18, наземные ракетные системы большой дальности, танки Abrams, многочисленные дроны и боеприпасы.

Ланге подчеркнул:

Украина, вероятно, собирает ресурсы для нового контрнаступления в следующем году.

Ранее мы писали о том, что глава Минобороны Умеров поставил «жирную точку» в вопросе об увольнении Залужного.