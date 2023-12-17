О том, что вследствие непрерывных поставок Тегераном Москве ударных беспилотников типа «Шахед», подобные атаки на нашу страну продолжатся, но есть один нюанс, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение спикера Воздушных Сил ВСУ полковника Юрия Игната, озвученное в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Игната, определить объемы российских запасов ракет и дронов-камикадзе можно, основываясь на интенсивности нанесения ударов. В частности, если «Шахедов» станет больше применяться, значит РФ имеет их больше в наличии, не только самостоятельно изготавливая, но и продолжая получать поставки из Ирана.

Спикер Воздушных Сил подчеркнул: не так давно «вторая армия мира» запустила рекордную численность «Шахедов» — 75 единиц, которые летели в сторону Киева, что указывает на одно — беспилотников у врага больше, а ракет — меньше (единственный массированный ракетный удар был в декабре, когда захватчики запустили 19 авиаракет, 14 из которых Силы Обороны «приземлили»).

Ранее мы писали о том, как в ОК «Юг» оценивали активность флота РФ, назвав вероятные сроки возобновления ракетных атак с моря.