О том, что путинская армия не прекращает активных пехотных атак и увеличила интенсивность работы артиллерийских подразделений, а также применяет для поддержки «живой силы» больше бронетехники и авиации, пишет «НБН», ссылаясь на Telegram-канал командующего оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» бригадного генерала Александра Тарнавского.

По словам Тарнавского, бойцы Сил Обороны Украины стойко удерживают оборонные позиции, одновременно проводя активные действия на некоторых направлениях. В частности, благодаря эффективной работе украинской армии, только в течение последних суток, российские войск вторжения не досчитаются 576 человек личного состава и 57 единиц бронетехники (полностью «утилизировано» 5 танков, 7 боевых бронированных машин, 8 артсистем и 10 авто).

Ранее наш информационный портал писал о том, что в ISW сообщали о несущественном продвижении «второй армии мира» на некоторых участках фронта.