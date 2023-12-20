О том, что российскими госкомпаниями потрачено более 1 миллиарда рублей на протяжении последних лет на оплату работы прокремлевских экспертов, пишет «НБН», ссылаясь на материал «Радио Свободы».

Как стало известно, вследствие подписания указанного пакета документов с аналитиками/экспертами, их вносят в списки, которые Москва подает подконтрольным СМИ — журналистам следует обращаться именное с такими людьми, освещая важные политические темы.

В частности, речь идет о 76-летнем американском эксперте Дмитрии Саймсе, работающем на «Первом канале» — в 2021-м году ему было выплачено 37,8 миллиона рублей, то есть 512 тысяч долларов США, что превышает его зарплату в возглавляемом им американском «Центре национальных интересов». Также, немецкому журналисту Хуберту Зайпелю, за период его участия в кремлевском экспертном форуме «Валдай», было выплачено 600 000 евро от холдинга, связанного с российским миллиардером Алексеем Мордашовым.

Ранее мы писали о том, что командующий армией Бельгии перечислял страны, которые могут стать целями Кремля после Украины.