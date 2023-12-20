О том, что Варшава располагает лишь тремя годами на подготовку к вероятной войне с государством-террористом, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение главы Бюро национальной безопасности Польши Яцека Северы, прозвучавшее в эфире Radia ZET.

По словам Северы, еще в январе текущего года, российский военно-промышленный комплекс был в состоянии производить, ремонтировать и восстанавливать из резервных запасов 200 танков/ежегодно, однако сейчас его мощности на данном направлении возросли до 300 танков/ежегодно, потому Варшава обоснованно опасается конфронтации с Москвой.

В частности, возникновение подобного сценария уже «отрабатывали», подключив Вашингтон, но исключив вариант активных боевых действий — когда в Украине началась полномасштабная война, американская армия в течение нескольких дней была на польской земле, готовая к выполнению своих задач.

Ранее мы писали о том, что Польша передавала Украине самоходные 120-мм минометы Rak.