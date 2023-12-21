О том, по каким немаловажным причинам президент Франции Эмманюэль Макрон дал обещание пролонгировать финансирование Украины со своей стороны, пишет «НБН», ссылаясь на материал YouTube-канала France-5.

По словам Макрона, в последнее время, в некоторых странах ЕС, а также в США все сильнее сомневаются в необходимости оказания дальнейшей помощи Украине, однако данный процесс не стоит прерывать, в особенности, если учитывать вероятное возвращение экс-президента США Дональда Трампа в Белый Дом.

Французский президент подчеркнул, что исходя из вышеописанного контекста, во Франции готовы уже в ближайшее время принять «важные решения» относительно поддержки Украинского государства, позволяющей усилить защиту Киева и некоторых «ключевых точек».

Впрочем, Макрон уточнил, что надлежащее финансирование Украины, сможет дать Киеву более выгодную позицию для ведения «переговоров о мире [с РФ] на лучших условиях».

Ранее мы писали о том, с какой целью Макрон приглашал Орбана в Париж.