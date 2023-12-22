О том, как отреагировал на вышеописанное заявление иностранных СМИ спикер Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов, пишет «НБН», ссылаясь на материал «LIGA.Новости».

По словам Юсова, военная разведка нашей страны не располагает стопроцентной информацией, указывающей на возможность гибели собственника ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина (и, судя по всему, в том числе и организацию его «устранения» Патрушевым). В частности, это единственно, что можно констатировать на данном этапе. Однако если текущая ситуация, касающаяся недостатка достоверных фактов все же изменится, то ГУР МОУ обязательно уточнит все для СМИ.

Спикер ГРУ МОУ подчеркнул:

Все остальные материалы и исследования интересны, но в данной ситуации нужна гарантия, которая однозначно бы подтвердила гибель главаря «Вагнер».

Ранее наш информационный портал писал о том, что в ГУР МОУ называли причины активизации российского террора на оккупированной Херсонщине.