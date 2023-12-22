О том, что немецкое правительство не собирается призывать украинцев, проживающих в этом государстве к возвращению в собственное государство и службе в рядах ВСУ, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение главы Министерства юстиции Германии Марко Бушмана, опубликованное в Deutsche Welle.

По словам Бушмана, сложности с мобилизацией, наблюдающиеся на данном этапе в Украине, не станут иметь никаких практических последствий для военнообязанных беженцев, проживающих сейчас на территории ФРГ, поскольку «Конституцией Германии» не предусматривается принуждение к воинской службе против воли даже в отношении своих граждан.

Глава Минюста ФРГ подчеркнул, что не может себе представить, чтобы в Германии стали «заставлять людей из других стран делать это».

Ранее мы писали о том, что в Минобороны Украины объяснили, чем рекрутинг отличается от мобилизации.