О том, что с завтрашнего утра, 24-го декабря, польские аграрии, протестовавшие у украинско-польской границы напротив пункта пропуска «Медика» («Шегини»), на время прервут свою забастовку, пишет «НБН», ссылаясь на материал «Радіо Свобода».

Как стало известно, подобное решение смогли принять лишь после того, как 23-го декабря с протестующими на границе пообщался глава Министерства сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский. Впрочем, снятие блокады — краткосрочно, и продлится лишь в период зимних праздников: со 2-го по 3-е января 2024-го года, фермеры могут возобновить забастовку на границе, если все их требования, направленные правительству Польши, так и не будут выполнены.

Ранее мы писали о том, что Гетманцев сообщал о масштабах финансовых потерь Украины от блокировки границ.