О том, что накануне Берлин предоставил Киеву обещанную партию военной поддержки, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу федерального правительства Германии.

В частности, вышеуказанная поставка включает:

3 самоходные зенитные установки Gepard плюс 30 240 бронебойных снарядов к ним;

неизвестное количество боеприпасов к танкам Leopard-2 A6;

2 500 артснарядов калибра 155-мм;

2 бронированных машины разминирования WISENT-1;

10 разведывательных беспилотников Vector плюс набор комплектующих к ним;

2 авто погранслужбы;

2 комплекса противоракетной защиты для вертолетов AMPS;

8 тяжелых грузовиков повышенной проходимости Zetros;

2 тягача MAN-HX81 и 5 полуприцепов к ним (последние могут быть использованы для перевозки поврежденной техники);

8 гражданских автотранспортных средств неуказанного типа;

25 536 снарядов калибром в 40-мм;

медпринадлежности.

Ранее мы писали о том, что в ISW называли сроки получения Украиной первой партии истребителей F-16.