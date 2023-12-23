О том, что накануне Берлин предоставил Киеву обещанную партию военной поддержки, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу федерального правительства Германии.
В частности, вышеуказанная поставка включает:
- 3 самоходные зенитные установки Gepard плюс 30 240 бронебойных снарядов к ним;
- неизвестное количество боеприпасов к танкам Leopard-2 A6;
- 2 500 артснарядов калибра 155-мм;
- 2 бронированных машины разминирования WISENT-1;
- 10 разведывательных беспилотников Vector плюс набор комплектующих к ним;
- 2 авто погранслужбы;
- 2 комплекса противоракетной защиты для вертолетов AMPS;
- 8 тяжелых грузовиков повышенной проходимости Zetros;
- 2 тягача MAN-HX81 и 5 полуприцепов к ним (последние могут быть использованы для перевозки поврежденной техники);
- 8 гражданских автотранспортных средств неуказанного типа;
- 25 536 снарядов калибром в 40-мм;
- медпринадлежности.
Ранее мы писали о том, что в ISW называли сроки получения Украиной первой партии истребителей F-16.