О том, что на некоторых направлениях, на протяжении последних недель, как украинская, так и российская армии, судя по всему, страдают от колоссального нашествия грызунов, а также как это отражается на текущей войне, пишет «НБН», ссылаясь на X-аккаунт Минобороны Великобритании.

По мнению военной разведки Британии, слишком теплая осень, включая огромные объемы пищи с полей, оставшихся неубранными вследствие войны, похоже, спровоцировали рост популяций крыс и мышей. Кроме того, из-за похолодания, эти животные стали активно прятаться не только в технике, но и в оборонительных сооружениях.

В частности, данные грызуны оказывают дополнительное психологическое давление, минимизируя моральный дух бойцов на передовой, а также выводят из строя военную технику, перегрызая кабели — идентичная проблема фиксировалась на этих участках фронта в период Второй мировой войны.

Отметим, что вследствие нашествия крыс и мышей на позиции путинской армии, и несоблюдения определенных правил гигиены, россияне все чаще жалуются на инфекционные заболевания.

Ранее мы писали о том, смогут ли российские войска вторжения начать «большой прорыв» в ближайшее время.